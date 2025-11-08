भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:45 बजे से खेला जाएगा. भारत में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. वही, क्या इस मैच का प्रसारण फ्री डिश पर उपलब्ध होगा? जानने के लिए नीचें स्कॉल करें. द गब्बा में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आखिरी टी20 मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा ब्रिस्बेन का मौसम

भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए हुए है. कैरारा ओवल (Carrara Oval) में खेले गए पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा था. अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पांचवां टी20 जीतकर 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिन्होंने टीम को शुरुआती हार के बाद जोरदार वापसी दिलाई. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. हालांकि बल्लेबाजी में अभी भी निरंतरता की कमी दिखी है, जहां केवल टॉप ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ही लय में नज़र आए हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की युवा और अनुभवहीन टीम के लिए यह मुकाबला गर्व बचाने का मौका होगा. मिचेल मार्श की कप्तानी में कंगारू टीम पांचवें और आखिरी टी20 में जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगी.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पांचवें टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया टी20 सीरीज 2025 के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पांचवें टी20 मैच का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?

सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा.

MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध होगा.

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाता है. इस तरह, डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त में भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया तीसरे वनडे का यह रोमांचक मुकाबला देख सकेंगे.