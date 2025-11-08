IND vs AUS 5th T20I 2025, Brisbane Weather Report: द गब्बा में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आखिरी टी20 मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा ब्रिस्बेन का मौसम

The Gabba (Photo Credits: X/ @GabbaBrisbane)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, Brisbane Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में खेला जाएगा. चार मैचों के बाद सीरीज़ फिलहाल 2-1 से भारत के पक्ष में है. पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसमें सिर्फ 9.4 ओवर का खेल हो सका था. दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरा मैच (5 विकेट से) और चौथा मैच (48 रन से) जीतकर सीरीज़ में बढ़त हासिल कर ली. अब ऑस्ट्रेलिया के पास पांचवें टी20 में सीरीज़ 2-2 से बराबर करने का आखिरी मौका है. ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया आखिरी टी20 में होगी कांटे टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

इस सीरीज़ का चौथा टी20 मुकाबला गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम के दबदबे का शानदार उदाहरण रहा. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 167/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. यह स्कोर भले ही मामूली लग रहा था, लेकिन कैरारा ओवल की धीमी पिच पर यह बड़ा टोटल साबित हुआ. ऑस्ट्रेलियाई टीम रन चेज़ में पूरी तरह बिखर गई और सिर्फ 18.2 ओवर में 119 रन पर ऑलआउट हो गई. अक्षर पटेल को शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया। उन्होंने 2 विकेट (2/20) लिए और 11 गेंदों पर 21 रन की तेज़ पारी खेली.

ब्रिस्बेन का मौसम(Brisbane Weather Updates)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच 8 नवंबर( शनिवार) को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. हालांकि क्रिकेट प्रेमियों के लिए मौसम की खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार मैच के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है. लगभग 25% बारिश की संभावना है, जिससे खेल में रुकावटें आ सकती हैं. तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.