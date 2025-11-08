IND VS AUS 5th T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया आखिरी टी20 में होगी कांटे टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Dream11 Team Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए हुए है. कैरारा ओवल (Carrara Oval) में खेले गए पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा था. अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पांचवां टी20 जीतकर 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया करेगी वापसी या टीम इंडिया जमाएगी सीरीज पर कब्जा, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिन्होंने टीम को शुरुआती हार के बाद जोरदार वापसी दिलाई. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. हालांकि बल्लेबाजी में अभी भी निरंतरता की कमी दिखी है, जहां केवल टॉप ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ही लय में नज़र आए हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की युवा और अनुभवहीन टीम के लिए यह मुकाबला गर्व बचाने का मौका होगा. मिचेल मार्श की कप्तानी में कंगारू टीम पांचवें और आखिरी टी20 में जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs AUS 5th T20I 2025 Likely Playing XI): भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वार्शुइस, ज़ेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा IND बनाम AUS पांचवें टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- जोश इंग्लिस (AUS) को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

IND बनाम AUS पांचवें टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- तिलक वर्मा (IND), सूर्यकुमार यादव(IND), अभिषेक शर्मा (IND), मिशेल मार्श (AUS) को अपनी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

IND बनाम AUS पांचवें टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- अक्षर पटेल (IND), मिशेल मार्श (AUS), मैथ्यू शॉर्ट (AUS), वाशिंगटन सुंदर (IND) को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

IND बनाम AUS पांचवें टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- वरुण चक्रवर्ती (IND), जेवियर बार्टलेट (AUS) जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान अभिषेक शर्मा (IND) को बनाया जा सकता है, जबकि मिशेल मार्श (AUS) को उप-कप्तान चुना जा सकता है.