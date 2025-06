England Announce Playing XI vs India For 2nd Test 2025: इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट से पहले जारी किया प्लेइंग इलेवन, जोफ्रा आर्चर को नहीं मिला मौका, बेन स्टोक्स ने विजयी टीम पर जताया भरोसा

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई(बुधवार) से बर्मिंघम(Birmingham ) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड(Edgbaston) में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की शानदार शुरुआत करते हुए पहला मुकाबला हेडिंग्ले में 5 विकेट से जीत लिया था. अब टीम इस बढ़त को और मज़बूत करने की तैयारी में है. इस मुकाबले से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले टेस्ट में जीत दिलाने वाली टीम पर ही दोबारा भरोसा जताया है. बर्मिंघम में इतिहास रचने से एक कदम दूर ऋषभ पंत, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में बना सकते हैं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को लेकर हो रही थी, जिन्हें इस सीरीज के लिए प्रोविजनल स्क्वॉड में शामिल किया गया था. हालांकि, उन्हें दूसरे टेस्ट की अंतिम इलेवन में जगह नहीं मिली है. उनकी जगह क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स और जोश टंग को बरकरार रखा गया है, जिन्होंने पिछले मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. इंग्लैंड की यह रणनीति यह दर्शाती है कि टीम लय को बनाए रखना चाहती है और पहले टेस्ट में जीत दिलाने वाली गेंदबाज़ी आक्रमण में फिलहाल किसी बदलाव की जरूरत नहीं समझती. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम एजबेस्टन में वापसी कर पाती है या नहीं.

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट से पहले जारी किया प्लेइंग इलेवन

We're ready to do it all again at @Edgbaston on Wednesday! 🏟 😍

— England Cricket (@englandcricket) June 30, 2025