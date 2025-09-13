Highest Scores in T20Is: टी20आई क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड ने बनाया सबसे बड़े स्कोर, जानिए किन टीमों ने लगाए रनों का अंबार

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Credit: X/Twitter)

Highest Scores in T20Is: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(England National Cricket Team) बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(South Africa National Cricket Team) टी20आई सीरीज(T20I Series) का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड (mirates Old Trafford) में खेला गया. मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 304/2 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया. यह पहला मौका था जब पुरुषों के टी20आई में किसी फुल मेंबर टीम ने दूसरी फुल मेंबर टीम के खिलाफ 300 का आंकड़ा पार किया. इंग्लैंड ने रचा इतिहास, टी20आई में पहली बार किसी फुल मेंबर टीम ने बनाया 300+ का स्कोर, फिल सॉल्ट की तूफ़ान में उड़ी दक्षिण अफ्रीका

टी20आई क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे के नाम है, जिसने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 344/4 रन बनाए थे. वहीं नेपाल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 314/3 रन बनाकर दूसरे स्थान पर है. भारत ने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 297/6 रन बनाकर चौथा स्थान हासिल किया था. इसी साल भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 287/1 रन भी बनाए थे, जिसमें संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने शतक जड़े थे.

टी20आई क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर