ENG vs SA 2nd T20I 2025 Scorecard: इंग्लैंड ने रचा इतिहास, टी20आई में पहली बार किसी फुल मेंबर टीम ने बनाया 300+ का स्कोर, फिल सॉल्ट की तूफ़ान में उड़ी दक्षिण अफ्रीका

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Credit: X/Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज(T20I Series) का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड (mirates Old Trafford) में खेला गया. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज़ 20 ओवर में 304 रन ठोक डाले और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 16.1 ओवर में 158 रन पर ढेर हो गई. इंग्लैंड ने यह मुकाबला 146 रनों के विशाल अंतर से जीतकर तीन मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली हैं. एशिया कप में ये खिलाड़ी मचा रहे गदर, सेदिकुल्लाह अटल के नाम सर्वाधिक रन, तो कुलदीप यादव के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट

इंग्लैंड की पारी पूरी तरह से फिल सॉल्ट के नाम रही. ओपनर सॉल्ट ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 60 गेंदों पर नाबाद 141 रन बनाए. उनकी पारी में चौकों और छक्कों की झड़ी देखने को मिली जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. वहीं कप्तान जोस बटलर ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 30 गेंदों पर 83 रन जड़कर विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी. अंत में हैरी ब्रुक ने 21 गेंदों पर नाबाद 41 रन ठोककर स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नज़र आए. ब्योर्न फोर्टुइन को 4 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट मिले, जबकि बाकी गेंदबाज रन लुटाने में ही व्यस्त दिखे.

दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य बेहद बड़ा था और दबाव में उनकी शुरुआत लड़खड़ा गई. कप्तान एडेन मार्कराम ने जरूर 20 गेंदों पर 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज से खास सहयोग नहीं मिला. डोनोवन फेरेरा ने 11 गेंदों पर 23 और ब्योर्न फोर्टुइन ने 16 गेंदों पर 32 रन जोड़े, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। पूरी टीम 158 रन पर सिमट गई.

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं सैम करन ने 2 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. विल जैक्स ने भी 1 ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस धमाकेदार जीत के बाद सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई है और तीसरा मुकाबला निर्णायक होगा. प्लेयर ऑफ द मैच फिल सॉल्ट बने, जिन्होंने नाबाद 141 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर इंग्लैंड को शानदार जीत दिलाई.

इंग्लैंड ने रचा नया इतिहास

इंग्लैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया और पहली बार किसी फुल मेंबर टीम ने दूसरी फुल मेंबर टीम के खिलाफ 300 से ज्यादा रन बनाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था, जिसने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन बनाए थे. टी20आई का सबसे बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे के नाम है, जिसने गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाए थे, लेकिन गाम्बिया फुल मेंबर टीम नहीं है. वहीं, सितंबर 2023 में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाकर 300 का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी थी.