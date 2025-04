DC vs MI, TATA IPL 2025 29th Match Toss Update And Live Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 29th Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 29वां मुकाबला आज यानी 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दिल्ली की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: DC vs MI, TATA IPL 2025 29th Match Stats And Preview: दिल्ली कैपिटल्स के 'विजय रथ' को रोकने के लिए मैदान में उतरेगी मुंबई इंडियंस, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

#IPL2025 #DCvMI #DCvsMI TOSS! Delhi Capitals captain Axar Patel wins toss, opts to field vs Mumbai Indians FOLLOW LIVE: https://t.co/hVMOGOQoyp — TOI Sports (@toisports) April 13, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

DC (Starting XI): Jake Fraser-McGurk 🇦🇺, Abishek Porel, KL Rahul (wk), Tristan Stubbs 🇿🇦, Axar Patel (c), Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Mitchell Starc 🇦🇺, Mohit Sharma, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar#IPL2025 #DCvMI #DC — Circle of Cricket (@circleofcricket) April 13, 2025

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार.

MI (Starting XI): Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk) 🇿🇦, Will Jacks 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Naman Dhir, Mitchell Santner 🇳🇿, Deepak Chahar, Trent Boult 🇳🇿, Jasprit Bumrah#IPL2025 #DCvMI #MI — Circle of Cricket (@circleofcricket) April 13, 2025

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक इस सीजन में एक भी मुकाबला नहीं जीता हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच खेले हैं और उसे सभी मुकाबलों में जीत मिली है. मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.