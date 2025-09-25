पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेहूदा हरकतों पर BCCI सख्त, शिकायत के बाद PCB पर एक्शन से सकता है ICC
(Photo Credit: X)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच हो, और कोई विवाद न हो, ऐसा बहुत कम ही होता है. पिछले रविवार को एशिया कप सुपर 4 में हुए मैच के बाद अब मैदान के बाहर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, के खिलाफ़ उनके भड़काऊ इशारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है.

आखिर खिलाड़ियों ने किया क्या था?

मैच के दौरान, जब भारतीय फैंस "कोहली, कोहली" के नारे लगा रहे थे, तो पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ ने चिढ़कर एक विमान को नीचे गिराने जैसा इशारा किया. माना जा रहा है कि यह इशारा भारत की सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाने के लिए था. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय बल्लेबाज़ों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गालियाँ भी दीं.

वहीं, दूसरे खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद अपने बल्ले को मशीन गन की तरह पकड़कर फायरिंग करने का इशारा किया. जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये बस यूँ ही दिमाग में आया और कर दिया, लोग क्या सोचते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता.

पाकिस्तान ने भी की जवाबी शिकायत

मामला यहीं नहीं रुका. BCCI की शिकायत के जवाब में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ़ ICC में शिकायत कर दी है. PCB का आरोप है कि सूर्यकुमार ने मैच के बाद अपनी जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करके "राजनीतिक" बयान दिया है.

ACC चेयरमैन ने भी आग में घी डाला

इस विवाद को और हवा दे दी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने. नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में रोनाल्डो भी ठीक वैसा ही विमान गिराने वाला इशारा कर रहे हैं जैसा हारिस रऊफ ने मैदान पर किया था. उनके इस पोस्ट की जमकर आलोचना हो रही है.

अब आगे क्या होगा?

ICC को BCCI की शिकायत मिल गई है. अब इस मामले में सुनवाई हो सकती है. अगर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान अपने इशारों के लिए कोई ठोस वजह नहीं बता पाए, तो उन पर ICC की आचार संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है और प्रतिबंध भी लग सकता है. फिलहाल, क्रिकेट के मैदान का ये विवाद अब दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच एक गंभीर टकराव बन चुका है.