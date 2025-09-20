Astrologer Aditi Dua Prediction On IND vs PAK Match: सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटकाएगी टीम इंडिया? महामुकाबले में कौनसे खिलाड़ी मचा सकते हैं कोहराम, मैच से पहले जानें टैरो रीडर अदिति दुआ की प्रेडिक्शन (Watch Video)

भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर टैरो रीडर अदिति दुआ की भविष्यवाणी (Photo Credit: X Formerly Twitter/Instagram)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Four, Match 2 Prediction: एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट के सुपर 4 का दूसरा मुकाबला कल यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Toss Winner Prediction: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस टूर्नामेंट में 14 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया था. अब कल फिर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी. यह सुपर 4 का मुकाबला हैं. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम होने वाला हैं. अब फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता हैं कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटा पाएगी या पाकिस्तान की टीम तख्ता पलट कर देगी? चलिए इस मैच को लेकर लेटेस्टली की टीम ने मसहूर सेलेब्रिटी एस्ट्रोलोजर और टैरो रीडर अदिति दुआ से बात की हैं. अदिति दुआ ने इस मुकाबले को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की हैं.

रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया बड़ बोले पाकिस्तान को एक बार फिर देगी शिकस्त? (India vs Pakistan Winning Prediction)

मसहूर सेलेब्रिटी एस्ट्रोलोजर और टैरोट कार्ड रीडर अदिति दुआ ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया हैं कि साल 2025 में भारत पर मंगल की दशा चालू हैं. मंगल कारक स्पोर्ट्स के लिए होता हैं. ऐसे में यह मुकाबला टीम इंडिया ही जीत सकती हैं. इस मुकाबले में टीम इंडिया बड़ी ही बुरी तरह से पाकिस्तान को धूल चटा सकती हैं. अंतिम के 15 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम को समझ में ही नहीं आएगा की उनके साथ क्या हुआ? यह मुकाबला टीम इंडिया 80-20 के मार्जिन से जीत सकती हैं. पुरे मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत नजर आ सकती हैं.

महामुकाबले में ये खिलाड़ी मचा सकते हैं कोहराम (Key Players On India-Pakistan Match)

अदिति दुआ के मुताबिक, इस मुकाबले में युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर आग उगल सकता हैं. वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप यादव एक बार फिर अपनी फिरकी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फसां सकते हैं. शुभमन गिल को इस मुकाबले में थोड़ा सतर्क होकर लेखना चाहिए. दूसरी तरफ, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं.

क्या टीम इंडिया एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? (Will India Qualify For Asia Cup 2025 Final)

अदिति दुआ ने लेटेस्टली से बात करते हुए बताया कि टीम इंडिया ना सिर्फ एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह बनाएगी, बल्कि फाइनल मुकाबला भी जीत सकती हैं. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच पाए इसकी उम्मीद बहुत कम दिख रहीं हैं. एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच हो सकता हैं. अगर ऐसा हुआ तो दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

सूर्यकुमार यादव पर की बड़ी भविष्यवाणी (Aditi Dua On Suryakumar Yadav)

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में पूछने पर अदिति दुआ ने बताया कि ये साल सूर्यकुमार यादव के लिए काफी बढ़िया रहने वाला हैं. सूर्यकुमार यादव पर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा हैं. और साढ़े साती जब आती और जाती हैं तब हमें कुछ अच्छा देकर जाती हैं. बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस साल अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित करने वाले हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.