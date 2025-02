Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team 3rd ODI 2025 Toss Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा है. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, एंडी मैकब्राइन, ग्राहम ह्यूम, मैथ्यू हम्फ्रेस, जोशुआ लिटिल

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, क्रेग एर्विन (कप्तान), वेस्ली माधेवेरे, सिकंदर रजा, जॉनाथन कैंपबेल, तदिवानाशे मारुमनी (डब्ल्यू), वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, ट्रेवर ग्वांडू

Unchanged Zimbabwe playing XI for the third ODI against Ireland. 📑#ZIMvIRE #Travel&ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/xAK6Vu1wTW

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 18, 2025