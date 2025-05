Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team 3rd ODI 2025 Toss Update And Live Scorecard: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी वनडे आज यानी 25 मई को डबलिन (Dublin) के दी विलेज ग्राउंड (The Village Ground) में खेला जा रहा है. इस मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेट कीपर/कप्तान), आमिर जंगू, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): एंड्रयू बालबर्नी, पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), कैड कारमाइकल, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), जॉर्ज डॉकरेल, जॉर्डन नील, एंडी मैकब्राइन, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटिल, लियाम मैकार्थी

यहां पर आप एक क्लिक पर आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

🪙: TOSS NEWS

Ireland have won the toss and will bowl first in the third ODI at Clontarf.

C'mon Ireland! #BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/oAC68dwdCF

— Cricket Ireland (@cricketireland) May 25, 2025