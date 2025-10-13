India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दौरान टीम इंडिया के बल्लेबाज साई सुदर्शन का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है. साई सुदर्शन बाउंड्री लाइन के ठीक बाहर जमीन पर बैठकर कुछ खाते हुए नजर आए, जो संभवतः ब्रेड जैसा कोई स्नैक था. स्टैंड में मौजूद एक फैन ने उनका वीडियो बनाते हुए जोर से कहा, “मैं कह रहा हूं गुजरात से निकल जाओ, CSK में जरूरत है.” बता दें कि साई सुदर्शन आईपीएल में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए खेलते हैं और फिलहाल दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा हैं. हालांकि, उन्हें दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बाउंड्री के पास बैठकर खाना खाते दिखें साई सुदर्शन

