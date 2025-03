Lollapalooza India 2025: शॉन मेंडेस ने 8 मार्च को मुंबई में लोलापालूजा 2025 में भारत में अपना डेब्यू किया, जहां उन्होंने फैंस के लिए एक खास पल बनाया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कनाडाई सिंगर, जो "Stitches" और "Senorita" जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं, विराट कोहली की जर्सी पहनकर परफॉर्म करते नजर आए. जैसे ही उन्होंने कोहली की जर्सी पहनी, पूरा स्टेडियम उत्साह से झूम उठा. उनके इस खास जेस्चर ने भारतीय फैंस का दिल जीत लिया, खासकर जब भारत आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेलने जा रहा है. शॉन मेंडेस का यह अंदाज क्रिकेट और म्यूजिक प्रेमियों के लिए एक यादगार लम्हा बन गया.

लोलापालूजा इंडिया 2025 के लिए मुंबई में शॉन मेंडेस

We heard you wanted #NeverBeAlone on the setlist…💙🥹 Thank you @LollaIndia for singing along with us. pic.twitter.com/A246qoZrNq

— ShawnAccess (@ShawnAccess) March 8, 2025