USA vs NEP ICC CWC League 2 2025 Live Scorecard: संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट टीम ने नेपाल को 4 विकेट से हराया, सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार ने खेली शानदार पारी, देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2(ICC Cricket World Cup League Two 2023-27) का 89वां मुकाबला 1 नवंबर(शनिवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला गया. संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने नेपाल को 4 विकेट से मात देकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 271 रन बनाए, लेकिन यूएसए की टीम ने इस लक्ष्य को 49वें ओवर में छह विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ यूएसए ने अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत की. तीसरे टी20 में टीम इंडिया करेगी वापसी या ऑस्ट्रेलिया बनाएगी अजेय बढ़त, यहां देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

नेपाल की पारी की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी. दिपेंद्र सिंह ऐरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे. उनके अलावा करण केसी ने तेजतर्रार 31 गेंदों पर 49 रन बनाए और कुशल भुर्तेल ने 47 रन का योगदान दिया. यूएसए की ओर से हरमीत सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, नॉस्थुष केंजीगे और सौरभ नेत्रवलकर ने 2-2 विकेट लिए हैं.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन साईतेजा मुक्कमल्ला और मिलिंद कुमार की शानदार साझेदारी ने टीम को जीत की राह पर ला दिया. मुक्कमल्ला ने 101 गेंदों में 75 रन बनाए जबकि मिलिंद कुमार ने 66 गेंदों पर 70 रनों की तेज पारी खेली. अंत में शायन जहांगीर के 36 रनों और कप्तान मोनांक पटेल के संयमित खेल ने टीम को 49वें ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया. नेपाल की ओर से संदीप लामिछाने ने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की, उन्होंने 10 ओवर में 53 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, लेकिन उनकी मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी.