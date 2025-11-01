VIDEO: नीदरलैंड में इतिहास रचने जा रहे Rob Jetten, बनेंगे देश के सबसे युवा और पहले 'Openly Gay' प्रधानमंत्री; जानें उनके बारे में सबकुछ
Rob Jetten Netherlands Prime Minister (Photo- @WireWorld75103/X)

Rob Jetten Netherlands Prime Minister: नीदरलैंड की सियासत में एक नया इतिहास रचा जाने वाला है. यहां डच सेंटरिस्ट D66 पार्टी (Dutch Centrist D66 Party) के 38 वर्षीय नेता Rob Jetten प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो देश के सबसे युवा और पहले ओपनली गे पीएम होंगे. हाल ही में हुए 29 अक्टूबर के आम चुनावों में D66 पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी बढ़त हासिल की. Rob Jetten ने जीत के बाद कहा, ''मुझे बेहद खुशी है कि हमारी पार्टी इस चुनाव में टॉप पर रही. यह D66 के लिए एक ऐतिहासिक परिणाम है. लेकिन यह मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है.”

Rob Jetten समलैंगिक प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर

Geert Wilders से था मुकाबला

चुनाव में Rob Jetten का मुकाबला कट्टरपंथी नेता Geert Wilders से था, जो अपने एंटी-इस्लाम और एंटी-इमिग्रेशन रुख के लिए जाने जाते हैं. वाइल्डर्स ने इस बार भी कुरान पर बैन लगाने और मुस्लिम प्रवासियों को रोकने जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके वोट प्रतिशत में पिछले साल की तुलना में भारी गिरावट आई है.

हालांकि चुनाव आयोग, 3 नवंबर को विदेशी नागरिकों के मेल-इन बैलेट गिनने के बाद आधिकारिक परिणाम जारी करेगा, लेकिन रुझानों ने Rob Jetten की जीत लगभग तय कर दी है.

'Het Kan Wel' का दिया नारा

Rob Jetten ने अपने अभियान में सकारात्मकता और एकता पर जोर दिया. उन्होंने बराक ओबामा के मशहूर नारे “Yes, We Can” से प्रेरित होकर अपना स्लोगन रखा, “Het Kan Wel” यानी “यह मुमकिन है”. जेटन ने कहा, “हमने यूरोप और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सकारात्मक संदेश के साथ भी पॉपुलिस्ट लहर को हराया जा सकता है.”

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नीदरलैंड को यूरोप के केंद्र में वापस लाना है. उन्होंने AFP से कहा, “यूरोपीय सहयोग के बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है,” 

Rob Jetten की निजी जिंदगी

Rob Jetten का जन्म नीदरलैंड के Uden शहर में हुआ था. उनके माता-पिता दोनों टीचर थे. बचपन से ही उन्हें फुटबॉल और एथलेटिक्स का शौक था. उन्होंने Radboud University, Nijmegen से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की. Rob Jetten जल्द ही अपनी मंगेतर, अर्जेंटीना की हॉकी खिलाड़ी Nicolas Keenan से स्पेन में शादी करने वाले हैं. 

जेटन ने एक इंटरव्यू में कहा था, “मैं हमेशा दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता था.” पहले उनका सपना एक रेस्तरां खोलने का था, लेकिन वक्त ने उन्हें राजनीति की ओर मोड़ दिया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “अब मेरे पास नीदरलैंड की सबसे खूबसूरत नौकरी है.”