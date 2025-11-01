Bihar Election 2025: मोकामा में 'दुलारचंद यादव हत्याकांड' पर EC की सख्त कार्रवाई, 4 अफसर बदले और एक निलंबित; DGP से रिपोर्ट तलब
Mokama Dularchand Yadav Murder Case Update (Photo: X)

Mokama Dularchand Yadav Murder Case Update: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सख्त कार्रवाई की है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, आयोग ने बाढ़ और मोकामा से तीन अधिकारियों का तत्काल तबादला कर दिया है, जबकि एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. स्थानीय पुलिस अधीक्षक (SP) का भी तबादला कर दिया गया है. ECI ने बिहार के DGP विनय कुमार से कल दोपहर 12 बजे तक की गई पूरी कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है.

अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

आयोग के आदेश के अनुसार, बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और मोकामा विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटा दिया गया है. उनकी जगह IAS आशीष कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा, SDPO बाढ़-1 राकेश कुमार और SDPO बाढ़-2 अभिषेक सिंह को भी हटा दिया गया है. अब उनकी जगह 2022 बैच के अधिकारी आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है.

चुनाव आयोग ने इन तीनों हटाए गए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं. पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि घोसवारी और भदौर थानों के एसएचओ को पहले ही निलंबित कर दिया गया था.

जानें क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी हुई, जिसमें जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं और दो लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया है.

6 नवंबर को मोकामा में होगा मतदान

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि बिहार में 'जंगल राज' लौट आया है. बता दें, मोकामा निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जहां अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कड़ा मुकाबला है.