VIDEO: दिल जीत लिया! सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट ने बुजुर्ग यात्री को खिलाया खाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भावुक करने वाला पल

Saudi Airlines viral video (Photo: @saudia_aviation/X)

Saudi Airlines Flight Attendant Viral Video: सऊदी एयरलाइंस के एक फ्लाइट अटेंडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है. वायरल क्लिप में मेल अटेंडेंट मुस्कुराते हुए और बुज़ुर्ग यात्री को चम्मच से खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहा है. उसका यह व्यवहार सम्मान और देखभाल को दर्शाता है. एयरलाइन ने खुद अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह दृश्य सच्चे सऊदी मूल्यों का प्रतीक है. फ्लाइट अटेंडेंट ने पूरी उड़ान के दौरान बुजुर्ग यात्री की सम्मानपूर्वक सेवा की, जो सऊदी आतिथ्य की एक पहचान है."

सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट ने बुजुर्ग यात्री को खिलाया खाना

لذلك موظيفين #الخطوط_السعودية في المركز 🥇عالميًا مشهد يجسد القيم السعودية الأصيلة 🇸🇦 مضيف جوي يطعم راكبًا مسنًّا طوال الرحلة باهتمام يليق بالضيافة السعودية 💚✈️ https://t.co/i3Fln8qSNh pic.twitter.com/KTzcWZqIhy — الطيران السعودي (@saudia_aviation) October 29, 2025

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अटेंडेंट की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "सऊदिया ग्रुप को धन्यवाद, जो ऐसे संवेदनशील और सक्षम कर्मचारियों को हमेशा अवसर प्रदान करता है." दूसरे ने कहा, ''भगवान इन दोनों को शक्ति प्रदान करें. ऐसा नजारा रोज देखने को नहीं मिलता.

जबकि एक तीसरे उपयोगकर्ता ने बताया, "सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ही कुशल और संवेदनशील होते हैं. इसी के कारण उनका देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं "

हजारों बार शेयर किया जा चुका है VIDEO

इस वीडियो को अब तक हजारों बार शेयर किया जा चुका है और दुनिया भर के लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं. यह साबित करता है कि एक छोटी सी दयालुता न सिर्फ किसी का दिन जीत सकती है, बल्कि उसका दिल भी जीत सकती है.