VIDEO: 'खाना खरीदने के भी पैसे नहीं बचे': अफ्रीकी देश Tunisia में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, केंद्र और राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार

Jharkhand Workers in Tunisia

Jharkhand Workers in Tunisia: झारखंड के 48 मजदूर कई महीनों से अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया (Tunisia) में फंसे हुए हैं और अब उन्होंने भारत सरकार से अपनी वापसी की गुहार लगाई है. मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि गुरुग्राम स्थित कंपनी प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (Prem Power Construction Pvt. Ltd) ने उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पहुंचने पर स्थिति बिल्कुल अलग निकली. वीडियो में, एक मजदूर ने बताया कि कंपनी ने उनसे आठ घंटे काम का वादा किया था, लेकिन अब उनसे 12 घंटे तक काम करवाया जा रहा है.

जब वे अपने वेतन का मुद्दा उठाते हैं, तो उन्हें धमकी दी जाती है. कहा जाता है कि कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और भारत लौटना मुश्किल हो जाएगा.

अफ्रीकी देश Tunisia में फंसे झारखंड के 48 मजदूर

The Embassy is in receipt of your complaint and is working to resolve it in consultation with all stakeholders. It is reiterated that the welfare of Indian nationals is our top priority. — India in Tunisia (@IndiainTunisia) October 30, 2025

सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार

चार महीनों से नहीं मिला वेतन

मजदूरों ने बताया कि उन्हें पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है और अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. सभी मजदूर गिरिडीह (Giridih), हजारीबाग (Hazaribagh) और बोकारो (Bokaro) जिले के हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकारों से मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कूटनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया है. बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि वह इस मामले में विदेश मंत्री एस. जयशंकर (EAM S. Jaishankar) को पत्र लिखकर मजदूरों को सुरक्षित भारत वापस लाने और उनका बकाया वेतन दिलाने का आग्रह करेंगे.

हजारीबाग जिले के 19 श्रमिक फंसे

हजारीबाग जिले के 19 श्रमिकों में अमरदीप चौधरी, जिवधन महतो, धनस्वर महतो, जागेश्वर कुमार महतो, गोविंद कुमार महतो, खिरोधर महतो, नागेंद्र कुमार महतो, कैलाश महतो, नीलकंठ महतो, अनंतलाल महतो, खुशलाल महतो, जगतपाल महतो, मुकेश कुमार, मंटू महतो, गंगाधर महतो, दिनेश तुरी, देवेंद्र ठाकुर और शंकर घोष शामिल हैं.

गिरिडीह जिले के 14 श्रमिक बने बंधक

गिरिडीह के 14 श्रमिकों में नंदलाल महतो, संतोष महतो, गुरुचरण महतो, मनोज कुमार मंडल, खूबलाल महतो, अशोक कुमार, झंडू महतो, सेवा महतो, मुरली मंडल, सुखदेव सिंह, संजय कुमार, संजय कुमार महतो, सुनील टुडू और मिरूलाल हासदा शामिल हैं.

बोकारो जिले के 15 मजदूर शामिल

बोकारो जिले के मजदूरों में अजय कुमार, अनिल कुमार, गोपाल महतो, राजेश करमाली, लालू करमाली, जगन्नाथ महतो, रूपलाल महतो, दीपक सिंह, कारू सिंह, बिरसाही तुरी, सुबोध मरांडी, मनोज कुमार रविदास, खेदन सिंह और सुखदेव महतो के नाम सामने आए हैं.