Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 126 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा हैं. वरुण चक्रवर्ती ने टिम डेविड को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 92-3(9 ओवर) था.

ऑस्‍ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका

