UP: 'न साथ रहती है, न तलाक दे रही…बस जेल भेजने की धमकी देती हैं': आजमगढ़ की CO Aastha Jaiswal पर पति का गंभीर आरोप (Watch Video)

CO Aastha Jaiswal Dr. Satyam Gupta Controversy (Photo- @Dinehshukla/X & @dbabuadvocate/X)

CO Aastha Jaiswal Dr. Satyam Gupta Controversy: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तैनात सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम गुप्ता के बीच विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. राजकीय मेडिकल कॉलेज, चक्रपानपुर में सहायक प्रोफेसर डॉ. सत्यम ने अपनी पत्नी आस्था पर उनसे अलग रहने और विनम्रता से बात न करने पर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है. डॉ. सत्यम ने बताया कि उन्होंने जून 2023 में बलिया की आस्था जायसवाल से शादी की थी. अप्रैल 2024 में उनके बेटे के जन्म के बाद, आस्था अलग रहने लगीं और उनकी सहमति के बिना बच्चे का उपनाम बदल दिया.

उन्होंने मार्च 2025 में तलाक के लिए अर्जी दी, यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है.

सीओ सदर आस्था जायसवाल पर उनके पति ने गंभीर आरोप लगाए

आजमगढ़ : डॉक्टर पति ने पत्नी CO सदर पर आरोप लगाए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा लगाई गुहार डॉ. सत्यम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पत्नी आस्था CO सदर आजमगढ़ में तैनात सत्यम ने पत्नी पर गाली-गलौज का आरोप लगाया सत्यम ने तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल किया पत्नी बच्चे… pic.twitter.com/HSqc3N0Whi — Dinesh shukla (Journalist) 🇮🇳 (@Dinehshukla) October 30, 2025

सीओ आस्था जायसवाल ने आरोपों को किया खारिज

इस बीच, आस्था जायसवाल ने अपने पति के सभी आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और उनके पति की हरकतें सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश हैं. आस्था ने कहा कि अगर उनका इरादा उन्हें धमकाने का था, तो वह पहले ही मामला दर्ज करा सकती थीं.

आजमगढ़ के एसपी अनिल कुमार ने क्या बताया?

आजमगढ़ के एसपी अनिल कुमार ने कहा कि यह दोनों के बीच का निजी मामला है. डॉ. सत्यम उनसे इस मामले पर बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी. इसलिए पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आस्था जायसवाल 2016 बैच की पीपीएस अधिकारी हैं. उनकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में सीओ पुलिस लाइन के पद पर हुई थी और वर्तमान में वह आजमगढ़ में तैनात हैं.