India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(शुक्रवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. भारत के सबसे प्रतिभाशाली पार्श्व गायकों में से एक सुनिधि चौहान ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के ग्रैंड फाइनल में अपनी जादुई आवाज़ से दर्शकों को मुग्ध करने वाली हैं. नवी मुंबई के DY पटेल स्टेडियम में होने वाली इस ऐतिहासिक मुकाबले के दौरान सुनिधि चौहान का प्रदर्शन मैच की भव्यता को और भी बढ़ा देगा. राष्ट्रगान से लेकर प्री-मैच परफॉर्मेंस तक, उनकी आवाज़ स्टेडियम में खेल का माहौल तैयार करेगी और लाखों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू जाएगी.

सुनिधि चौहान की सुरों से गूंजेगा DY पटेल स्टेडियम

Get ready, Navi Mumbai! One of India’s renowned voices @SunidhiChauhan5 will light up the #CWC25 Final at the DY Patil Stadium 🤩 pic.twitter.com/K6df9cOyFG — ICC (@ICC) November 1, 2025

