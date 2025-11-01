IND-W vs SA-W ICC Women’s World 2025 Final Preview: महिला विश्व कप को मिलेगा नया विजेता! ताज के लिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला(Photo Credits: @LatestLY)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में खेला जाएगा. टूर्नामेंट अपने चरम पर पहुंच चुका है और आखिरकार हमें दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत और लौरा वोल्वार्ट की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका। दोनों टीमें पहली बार विश्व कप खिताब जीतने के लिए आमने-सामने होंगी. भारत जहां 2005 और 2017 में फाइनल हार चुका है, वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार इस मंच पर उतरेगा. हालांकि, लीग चरण में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया था, जिससे प्रोटियाज टीम को थोड़ी बढ़त मिल सकती है. कैसे बुक करें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल के टिकट? जानिए कीमत, बुकिंग की पूरी प्रक्रिया

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत धीमी जरूर की, लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, उनका प्रदर्शन शानदार होता गया. तजमिन ब्रिट्स, क्लोई ट्रायॉन और नादिन डे क्लर्क ने बल्ले से लगातार शानदार योगदान दिया है. वहीं, ऑलराउंडर मरीज़ैन कैप ने गेंद और बल्ले दोनों से टीम को मजबूती दी है. कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में शतकीय पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की. टीम अपने संतुलित प्रदर्शन से आत्मविश्वास से भरी हुई है और फाइनल में भी इसी लय को जारी रखना चाहेगी.

भारत महिला टीम की बात करें तो उन्होंने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया. ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अपराजित थी, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और अन्य खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई. टीम अपने घरेलू मैदान डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी पर खेलेगी जहां दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिलेगा. इस बार ‘वीमेन इन ब्लू’ 2005 और 2017 की निराशा को खत्म कर पहली बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs SA-W Head to Head in ODIs): अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 34 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से भारत ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 11 बार जीत दर्ज की है. तीन मुकाबले बिना परिणाम रहे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिलाओ की दबदबा रहा हैं. जिसको बरक़रार रखना चाहेगी.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप 2025 के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs SA-W Key Players To Watch Out): भारत की ओर से स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और श्री चारानी अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए लौरा वोल्वार्ट, मरीज़ैन कैप और क्लोई ट्रायॉन से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मिनी बैटल (IND-W vs SA-W Mini Battle): भारत की स्मृति मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज नादिन डे क्लर्क की टक्कर देखने लायक होगी. वहीं, हरमनप्रीत कौर बनाम मरीज़ैन कैप की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला कब और कहां खेला जाएगा? (IND-W vs SA-W Date, Time and Venue):

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर (रविवार) को नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दर्शक भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर देख सकते हैं. वहीं, JioHotstar पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइसेज़ पर उपलब्ध रहेगी.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 संभावित प्लेइंग इलेवन (IND-W vs SA-W Probable Playing XI):

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, रेनुका सिंह ठाकुर, श्री चारानी, क्रांति गौड़।

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, ऐनीक बॉश, सुने लूस, मरीज़ैन कैप, सीनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लोई ट्रायॉन, नादिन डे क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा।