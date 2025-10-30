Jio का तगड़ा ऑफर, यूजर्स को फ्री मिलेगा Gemini AI Pro का 35 हजार रुपये वाला सब्सक्रिप्शन

Reliance Jio | X

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से Google और रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने एक बड़ी साझेदारी की घोषणा की है. इस समझौते के तहत योग्य जियो यूजर्स को Google का प्रीमियम Google AI Pro प्लान पूरे 18 महीनों के लिए मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत करीब 35,100 रुपये है. इस ऑफर के साथ यूजर्स को Google के एडवांस्ड Gemini 2.5 Pro मॉडल की एक्सेस, इमेज-वीडियो जनरेशन जैसी स्मार्ट क्षमताएं और 2TB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा.

कौन ले सकेगा इसका फायदा?

शुरुआत में यह ऑफर देश के युवा यूजर्स को दिया जाएगा. केवल 18 से 25 वर्ष की उम्र वाले जियो 5G उपभोक्ता, जिन्होंने अनलिमिटेड 5G प्लान (198 रुपये से शुरू) कराया है, इस योजना को सक्रिय कर पाएंगे. इसके लिए किसी को भी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि यूजर्स सीधे MyJio ऐप में जाकर इस AI प्लान को एक्टिवेट कर सकेंगे. कंपनी ने साफ किया है कि जल्द ही इसे पूरे भारत के सभी जियो ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा.

बिजनेस के लिए भी मिलेगा AI का फायदा

यह साझेदारी केवल आम उपयोगकर्ताओं के स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटरप्राइज और उद्योगों को भी मजबूत AI समाधान प्रदान किए जाएंगे. Reliance Intelligence अब Google Cloud की रणनीतिक पार्टनर बनकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी.

जियो यूजर्स को गिफ्ट

इससे कंपनियों को Google के TPUs यानी एडवांस हार्डवेयर की मदद से बड़े AI मॉडल तैयार करने और जटिल प्रोजेक्ट्स को अधिक तेजी से लागू करने में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही भारत में Gemini Enterprise प्लेटफॉर्म को भी गति मिलेगी, जिससे कई सेक्टर डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त बनेंगे.

भारत बनेगा AI-समर्थित देश

Reliance के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत को केवल AI के उपयोग की दिशा में आगे ले जाना नहीं है, बल्कि एक AI-Empowered Nation बनाना है, जहां लोग और बिजनेस दोनों अत्याधुनिक तकनीक से लाभ उठा सकें. वहीं Google के CEO सुंदर पिचाई ने इस साझेदारी को भारत में AI की पहुंच और क्षमता को तेजी से बढ़ाने वाला कदम बताया.