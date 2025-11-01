Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी की Dear Elite Saturday वीकली ड्रा के नतीजे आज, 1 नवंबर शाम 6 बजे जारी कर दिए गए. टिकट खरीदने वाले लोग अब अपने नतीजे और विजेता संख्याएं देख सकते हैं. लाइव ड्रॉ गंगटोक से निकाला गया, जिसका पहला इनाम ₹50 लाख है. सिक्किम की साप्ताहिक लॉटरी (Satta Matka) लॉटरी प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है. सिक्किम सहित भारत के 13 राज्यों में लॉटरी खेलना कानूनी है. सरकार द्वारा जारी यह लॉटरी पूरी तरह से वैध और पारदर्शी है.

प्रतिभागी आज किसकी किस्मत चमकी, यह जानने के लिए लाइव नतीजे देख सकते हैं.

सिक्किम स्टेट लॉटरी परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

