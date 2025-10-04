Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी विभाग ने आज, 4 अक्टूबर को Dear Elite Saturday वीकली लॉटरी के नतीजे घोषित कर दिए हैं. प्रतिभागी अब अपने भाग्यशाली अंक और विजेताओं के नाम Live Streaming के जरिए भी जान सकते हैं. यह लॉटरी (Satta Matka) हर शनिवार को आयोजित होती है और कई लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आई है. सिक्किम Dear Elite Saturday लॉटरी के नतीजे और विजेता अंक आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे विजेता की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही देखें और अफवाहों पर विश्वास न करें.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka: सट्टा मटका में जोड़ी क्या होती है? यहां समझें

Dear Elite Saturday वीकली लॉटरी के नतीजे जारी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)