IND vs AUS 2nd T20I 2025, Hobart Weather Report: बेलेरिव ओवल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मैच पर बारिश ढ़ाहेगी कहर? जानिए कैसा रहेगा होबार्ट का मौसम

Bellerive Oval, Hobart(Credit: X/@wheat_slice)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, Hobart Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को होबार्ट(Hobart) के बेलेरीव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:45 बजे से खेला जाएगा. पांच मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 की बढ़त पर है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक जीत दर्ज की. इस सीरीज में बारिश लगातार बाधा बनती रही है. ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान होबार्ट में मौसम कैसा रहेगा, यह जानने के लिए फैंस उत्सुक हैं, क्योंकि एक और बारिश मैच के रोमांच को प्रभावित कर सकती है. ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया तीसरे टी20 में होगी कांटे टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

पिछले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी लेकिन टीम को जोश हेजलवुड की सटीक गेंदबाजी के सामने संघर्ष करना पड़ा. केवल अभिषेक शर्मा ही एक छोर पर डटे रहे और शानदार अर्धशतक जमाया. हरशित राणा के साथ साझेदारी करते हुए उन्होंने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन वह स्कोर ऑस्ट्रेलिया को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रहा. भारत अब तीसरे टी20 में सीरीज में वापसी करना चाहेगा क्योंकि अगर यह मैच भी गंवा दिया तो स्थिति और मुश्किल हो जाएगी.

टीम इंडिया अब उन बल्लेबाजों पर भरोसा करेगी जो जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट की पेस गेंदबाजी का बेहतर सामना कर सकें. शुभमन गिल इस सीरीज में अब तक फॉर्म में नजर नहीं आए हैं और सूर्यकुमार यादव भी टी20 में लंबे समय से अपनी पुरानी चमक नहीं दिखा पाए हैं. दोनों को तीसरे मुकाबले में जिम्मेदारी से खेलना होगा. कोच गौतम गंभीर को भी टीम के गेंदबाजी संयोजन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत इस समय शिवम दुबे को एक विशेषज्ञ गेंदबाज की जगह ऑलराउंडर के रूप में खिला रहा है.

होबार्ट का मौसम अपडेट(Hobart Weather Updates)

फैंस के लिए राहत भरी खबर है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2025 के दौरान बारिश की संभावना तो है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है. मुकाबले के दौरान आसमान अधिकतर समय बादलों से घिरा रहेगा, जबकि वर्षा की संभावना 3 से 14 प्रतिशत के बीच रहेगी. मैच समय पर शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि शुरुआती घंटों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. आर्द्रता (Humidity) 43 से 63 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है, जबकि तापमान थोड़ा ठंडा रहेगा और यह 19 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कुल मिलाकर, मौसम की स्थिति खेल के अनुकूल रहने की उम्मीद है, जिससे फैंस को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.