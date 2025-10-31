VIDEO: 'स्नैक्स, कोल्डड्रिंक और पीने का पानी दिया': ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर Bree Steele हुईं भारतीय Uber Driver से इंप्रेस, Instagram पर जमकर की तारीफ

Bree Steele (Photo Credits: @breesteele.mp3 / Instagram)

Australian Influencer India Uber Experience: ऑस्ट्रेलियाई पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर ब्री स्टील (Content Creator Bree Steele) इन दिनों भारत में अपने अनुभव को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय उबर ड्राइवर (Indian Uber Driver) यात्रियों को खुश और आरामदायक रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं. वीडियो में, ब्री ने वाराणसी की एक घटना का जिक्र किया, जहां छठ पूजा (Chhath Puja 2025) के दौरान भारी ट्रैफिक और जलभराव के कारण 15 मिनट का सफर लगभग दो घंटे में तय हो गया. इस दौरान, ड्राइवर ने उनका इतना ख्याल रखा कि वह भावुक हो गईं.

ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर हुई भारतीय उबर ड्राइवर से इंप्रेस

View this post on Instagram A post shared by Bree Steele | Podcast producer & host (@breesteele.mp3)

स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया

उन्होंने बताया कि जब वह ट्रैफिक में थक गईं, तो ड्राइवर कार से उतरा, उनके लिए पानी की बोतल लाया और पैसे लेने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, लगभग एक घंटे बाद, ड्राइवर फिर से बाहर गया, इस बार मसालेदार स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया.

इस घटना को लेकर ब्री स्टील ने कहा, ''पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे सभी बेहतरीन भारतीय अनुभवों में हमेशा एक उबर ड्राइवर शामिल होता है."

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

ब्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग भारतीयों के आतिथ्य की प्रशंसा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अतिथि देवो भव" सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक भारतीय आदत है.'' दूसरे ने लिखा, ''अच्छे लोग हमेशा सबसे अच्छे लोगों से मिलते हैं''

वहीं, एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद. लेकिन हर कोई अच्छा नहीं होता और हर कोई बुरा भी नहीं होता. अपनी सावधानी कभी न छोड़ें. शुभ यात्रा.''