VIRAL VIDEO: शगुन लेने का नया ट्रेंड! बेटी की शादी में पिता ने जेब पर लगाया Paytm QR कोड, सोशल मीडिया पर छीड़ी बहस

Kerala Wedding Paytm QR Viral (Photo- @Paytm/X)

Kerala Wedding Paytm QR Viral: केरल की एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन के पिता ने मेहमानों से डिजिटल 'शगुन' लेने के लिए अपनी शर्ट पर Paytm का QR कोड चिपका लिया. जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के माहौल में एक शख्स मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने खड़ा है और उसकी शर्ट की जेब पर QR कोड साफ नजर आ रहा है. वह मेहमानों को QR कोड दिखाते हुए इशारा करता है कि वे डिजिटल तरीके से 'शगुन' दे सकते हैं.

सोशल मीडिया पर इस अनोखे अंदाज ने कुछ लोगों को हंसाया तो कुछ को चौंका दिया.

बेटी की शादी में पिता ने जेब पर लगाया Paytm QR कोड

A father in Kerala wore a Paytm QR on his shirt so guests could gift the couple with a simple scan. No envelopes, no cash, just love going digital. 💙 When India sees a QR, it sees Paytm.#PaytmKaro pic.twitter.com/KNPNt79osK — Paytm (@Paytm) October 29, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जहां कई लोगों ने इसे स्मार्ट और आधुनिक सोच बताया, वहीं कुछ यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "भाई अब लिफाफे में 100 रुपये भी नहीं दे सकते." वहीं दूसरे ने कमेंट किया, "अब तो सारा पैसा सफेद में जाएगा." कुछ ने इसे ‘भीख मांगने जैसा’ बताया और कहा कि शादी जैसे मौके पर यह तरीका शोभा नहीं देता.

यह सब मजाक में किया गया था!

हालांकि एक यूजर ने बताया कि यह सब मजाक में किया गया था. दरअसल, QR कोड लगाने वाला व्यक्ति दुल्हन का मामा था और जिन लोगों को वीडियो में पैसे भेजते देखा गया, वे परिवार के सदस्य थे.

अब हर चीज ऑनलाइन होती जा रही

डिजिटल इंडिया के दौर में जहां हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है, वहीं अब शादियों में भी नकद की जगह UPI ट्रांजैक्शन ने दस्तक दे दी है. यह घटना भले मजाक में हुई हो, लेकिन यह भारत में डिजिटल पेमेंट की बढ़ती लोकप्रियता को साफ दिखाती है.