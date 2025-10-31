Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 126 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका लगा हैं. जसप्रीत बुमराह ने मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 124-6 (13 ओवर) था.
ऑस्ट्रेलिया को लगा छठा झटका
2ND T20I. WICKET! 12.5: Matthew Short 0(1) b Jasprit Bumrah, Australia 124/6 https://t.co/7LOFHGtfXe #TeamIndia #AUSvIND #2ndT20I
— BCCI (@BCCI) October 31, 2025
ऑस्ट्रेलिया को लगा पांचवां झटका
2ND T20I. WICKET! 12.4: Mitch Owen 14(10) ct Sanju Samson b Jasprit Bumrah, Australia 124/5 https://t.co/7LOFHGtfXe #TeamIndia #AUSvIND #2ndT20I
— BCCI (@BCCI) October 31, 2025
