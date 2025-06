India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित करते हुए स्टंप्स तक 85 ओवर में 3 विकेट पर 359 रन बना लिए. कप्तान शुभमन गिल 127* और विकेटकीपर ऋषभ पंत 65* रन बनाकर नाबाद लौटे. जिसके बाद आज दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए एक ही मैच में रिषभ पंत ने शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए है. उन्होंने 146 गेंदों में 10 चौकें और 4 छक्कें की मदद से ये कमाल किया हैं. खबर लिखें जानें तक भारत स्कोर 419/3 (99.2) था.

रिषभ पंत ने जड़ा अपना 7वां टेस्ट शतक

HUNDRED for Vice-captain Rishabh Pant! 🫡

His 7th TON in Test cricket 👏👏

4⃣0⃣0⃣ up for #TeamIndia in the 1st innings 👌👌

Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu#ENGvIND | @RishabhPant17 pic.twitter.com/IowAP2df6L

— BCCI (@BCCI) June 21, 2025