India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे. 3 अक्टूबर को दूसरे दिन पहले पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाजरविंद्र जडेजा ने अपना छठा टेस्ट शतक लगाया हैं. उन्होंने 170 गेंदों में 5 चौकें और 6 छाकों की मदद से ये कारनामा किया हैं. खबर लिखें जानें तक टीम इंडिया का स्कोर 439-5 (126 O था.

रविंद्र जडेजा जड़ा अपना छठा टेस्ट शतक

𝘼 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙞𝙛𝙞𝙘 𝙏𝙤𝙣 💯 6️⃣th from the bat of Ravindra Jadeja in Tests 👏 This has been an innings of great maturity 👌 Updates ▶️ https://t.co/MNXdZcelkD#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja pic.twitter.com/6YVVcg3cvF — BCCI (@BCCI) October 3, 2025

