PUMA Praised Nitish Kumar Reddy's Diving Catch: भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 में अहमदाबाद में फैंस को अपना हुनर दिखा दिया, जब उन्होंने एक शानदार डाइविंग कैच लपका था. उन्होंने पूरी कोशिश करते हुए बाएं तरफ बढ़कर टागनेरिन चंद्रपॉल को आउट किया. 'X' यूज़र ने इस कैच की तस्वीर साझा की और नीतीश कुमार रेड्डी की मुद्रा की तुलना एक पैंथर से की. PUMA क्रिकेट, जिसके लिए नीतीश ब्रांड एंडोर्स करते हैं, ने इस पोस्ट को 'Purr-Fect Brand Ambassador' कैप्शन के साथ साझा किया. नीतीश कुमार रेड्डी ने भी उन्हें टैग करते हुए कहा, "Time to change the logo, PUMA?" इसके जवाब में PUMA ने कहा, "Check header" और उन्होंने हेडर बदलकर नीतीश के इस कैच का स्केच लगा दिया.

नीतीश कुमार रेड्डी के अनुरोध पर PUMA ने हेडर बदला

पुमा ने नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार डाइविंग कैच को सराहा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)