How Prasidh Krishna Bluffs Josh Tongue? भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों का दबदबा देखने को मिला, जब इंग्लैंड की टेल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारत ने टेस्ट इतिहास में अपनी सबसे करीबी जीत दर्ज की. हालांकि, इस ऐतिहासिक जीत की नींव प्रसिद्ध कृष्णा ने द ओवल मैदान पर डाली, जहां उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाज़ जोश टंग को शानदार चाल में फंसाकर आउट किया. कृष्णा ने थर्ड मैन फील्डर को बाउंड्री के पास भेजा, जिससे लगा कि अगली गेंद शॉर्ट होगी, लेकिन उन्होंने यॉर्कर लेंथ की फुल गेंद डाली, जो सीधा टंग के स्टंप्स में जा लगी. इस विकेट के साथ भारत एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 को बराबरी पर लाने से सिर्फ एक विकेट दूर रह गया. प्रशंसक नीचे वीडियो में प्रसिद्ध कृष्णा की यह शानदार रणनीति देख सकते हैं.

sets up the field for short ball. Signals to remove the gully and push back onto the boundary then bowls it full into the stumps.. Prasidh you beauty.

