India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला गया. जिसमें भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को लक्ष्य से महज़ 6 रन पहले ही रोक दिया. इस जीत के साथ युवा खिलाड़ियों और नए कप्तान के नेतृत्व में भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ को 2-2 से बराबरी पर समाप्त किया. हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला. गूगल सर्च पर फायरवर्क्स एनिमेशन के जरिए इंग्लैंड को 'चैंपियन' घोषित कर दिया गया, जबकि सीरीज़ बराबरी पर खत्म हुई थी. इसे देखकर फैन्स हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जताई. बाद में गूगल ने इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर लिया, लेकिन तब तक यह खबर वायरल हो चुकी थी.

गूगल का फायरवर्क्स एनिमेशन वीडियो

देखें फैंस का रिएक्शन

@GoogleIndia, @Google your search results show incorrect information regarding the just concluded India-England Test series. The series is a draw with 2-2, but it shows "Eng wins 2-1". #Misleading #hugemistake@sundarpichai take action! pic.twitter.com/Dbv4rdWCOn — Mohit Gupta (@mohit_cooldude) August 4, 2025

भारत बनाम इंग्लैंड मैच का स्कोरकार्ड (Photo Credits; Google)

