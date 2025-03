जानवरों को दवा खिलाने की जटिलता को समझने के लिए आपको पालतू जानवर का मालिक होने की भी ज़रूरत नहीं है. किसी प्यारे जानवर को दवा के महत्व को समझाना असंभव से भी परे है. जो इस प्रक्रिया को और भी कठिन बना देता है, क्योंकि इससे जानवर भ्रमित हो सकते हैं कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ज़बरदस्ती खिलाना निश्चित रूप से कोई प्रेम भाषा नहीं है. फिर भी, बिल्लियों, कुत्तों, घोड़ों और ऐसे ही जानवरों को दवा खिलाना कोई असामान्य बात नहीं है. यह निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन दुर्लभ नहीं है. हालांकि, क्या आपने कभी किसी पक्षी के साथ ऐसा कुछ होते देखा है? खैर, अगर आपका जवाब नहीं है, तो हमें इसे हां में बदलने की अनुमति दें. यह भी पढ़ें: Zebra Gives Birth to Baby: पर्यटकों ने ज़ेबरा के बच्चे को जन्म देते समय दुर्लभ पल को कैद किया, वायरल वीडियो देख नेटिज़न्स हैरान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें एक आदमी कबूतर को ज़बरदस्ती गोली खिलाता हुआ दिखाई दे रहा था. कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह क्लिप वायरल हो गई क्योंकि इसने लोगों को उत्सुक और प्रभावित किया. "इस तरह आप अपने कबूतर को गोलियां देते हैं," पोस्ट में लिखा था. यह पोस्ट X पर ‘AMAZlNGNATURE’ नामक हैंडल द्वारा शेयर की गई थी. इसे आज शेयर किया गया और लोगों ने इसे 185K से ज़्यादा लाइक्स दिए.

This is how you give pills to your pigeon. pic.twitter.com/a4qyHBUjo0

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 4, 2025