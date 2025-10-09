इंटरनेट पर एक रेलवे कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी से आगाह करने के लिए उनके तरीके की लोग तारीफ़ कर रहे हैं. 23 सेकंड के इस वीडियो में कांस्टेबल एक व्यस्त रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की खिड़की से हाथ डालकर यह दिखाता है कि मोबाइल फोन किस तरह आसानी से चोरी हो सकते हैं. महिला पहले थोड़ी हैरान होती है, फिर मुस्कराकर उसकी चेतावनी की सराहना करती है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है "जागरूकता फैलाने का प्रभावी तरीका", जो दर्शाता है कि यह प्रयास पुलिस की ओर से एक रचनात्मक जागरूकता अभियान का हिस्सा है. हालांकि वीडियो में स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन माहौल किसी प्रमुख रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा है, जहां लोगों को जागरूक करने की गतिविधियां अक्सर चलती रहती हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: एसी डिब्बे में बिना टिकट यात्रा कर रही महिला टीचर ने टीसी को दिखाया एटीट्यूड, टिकट मांगने काटा बवाल

भारतीय रेलवे कांस्टेबल ने यात्रियों को चेतावनी देने के लिए किया फोन छिनने का ड्रामा

Effective way to Spread Awareness pic.twitter.com/9rQY3pz2D9 — SriSathya (@sathyashrii) October 8, 2025

