इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पब्लिक द्वारा एक शख्स की पीटाई करते हुए देखा जा सकता है. यह घटना मेरठ के TP नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती कॉलोनी का है. जहां एक मनचले ने बीए की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसका हाथ पकड़ लिया. इस दौरान लड़की ने जोर-जोर से चिल्लाकर जनता को इकठ्ठा कर लिया. जिसके बाद पब्लिक ने जमकर मनचले पीटाई कर दी. वीडियो में आरोपी को नंगा कर उसकी पीटाई करते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. यह भी पढ़ें: Datia Shocker: बर्थडे के दिन रासलीला में जुटे ASI और कॉन्सटेबल, VIDEO हो गई लीक; एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड

#मेरठ के TP नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती कॉलोनी में मनचले ने BA की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की उसका हाथ पकड़ लिया छात्रा ने शोर मचाते हुए पब्लिक को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद मनचले को जमकर पीटा। बाद में मनचले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, आप मनचले की धुनाई का वीडियो देखिए pic.twitter.com/yqnxHtqvuY — Harish Sharma (@Sharma39Harish) September 10, 2025

