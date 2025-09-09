Datia Shocker: बर्थडे के दिन रासलीला में जुटे ASI और कॉन्सटेबल, VIDEO हो गई लीक; एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड

Photo- @LKFC_7870/X

Datia Policeman Dance Video: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पुलिस विभाग (MP Police) की छवि पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां सिविल लाइंस थाने में तैनात एएसआई संजीव गौड़ (ASI Sanjeev Gaur) और कांस्टेबल राहुल बौद्ध (Constable Rahul Buddh) का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी बार डांसरों के साथ फिल्मी गानों पर डांस और अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला एक जन्मदिन पार्टी (Birthday Party Video) का है.

सिविल लाइंस थाने में तैनात कांस्टेबल राहुल बौद्ध ने शहर के एक होटल में अपना जन्मदिन मनाया. इस जश्न में एक डांस पार्टी का भी आयोजन किया गया था और दो डांसरों को बुलाया गया था.

SP ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया

वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि एएसआई संजीव गौड़ और कुछ युवक दो महिलाओं के साथ डांस कर रहे हैं और अश्लील हरकतें (Obscene Dance) कर रहे हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. मामले को गंभीर मानते हुए दतिया एसपी सूरज वर्मा (Datia SP Suraj Verma) ने तुरंत कार्रवाई की. एसपी ने एएसआई संजीव गौड़ और कांस्टेबल राहुल बौद्ध को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

उन्होंने साफ कहा कि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चोरी से रिकॉर्ड किया गया था VIDEO

बताया जा रहा है कि यह वीडियो दतिया के एक होटल के बेसमेंट में रिकॉर्ड किया गया था. पार्टी का यह दृश्य (Video Leak) सामने आते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया. लोगों का कहना है कि जिम्मेदार पुलिसकर्मी ऐसा कृत्य करके कानून-व्यवस्था की रक्षा करने वाली वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं.