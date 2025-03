श्रवण कुमार की कहानी, एक आदर्श पुत्र जिसने अपने दृष्टिहीन माता-पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, काफी लोकप्रिय और प्रेरणादायक है. उसने अपने अंधे बुजुर्ग माता-पिता को अपने कंधों पर उठाकर नंगे पैर कई पवित्र स्थानों पर पहुंचाया. हालांकि, इन दिनों अपने माता-पिता के प्रति अटूट प्रेम और आज्ञाकारिता रखने वाले ऐसे बच्चे मिलना काफी दुर्लभ है, हाल ही में, एक वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, जिसमें 'कलयुग के श्रवण कुमार' को दिखाया गया है, जो अपने दृष्टिहीन माता-पिता को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर ले गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: गंदे नाले में गिरी गाय को बचाने के लिए गंदगी में कूदा शख्स, नेटिज़ेंस ने कहा 'असली हीरो'

वायरल वीडियो में छोटा लड़का अपने दृष्टिहीन माता-पिता के साथ दिखाई दे रहा है. वह अपने माता-पिता का हाथ थामे बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है. यहां तक ​​कि एक और व्यक्ति भी उनके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है. वे श्रीमंदिर के सिंहद्वार के ठीक सामने स्थापित अरुणा स्तम्भ के पास से गुजरते हैं. परिवार भगवान जगन्नाथ के निवास में प्रवेश करता है. परिवार आगे बढ़ने से पहले भगवान पतितपावन का आशीर्वाद लेता हुआ दिखाई देता है.

Son takes his blind parents inside shri jagannath puri dham temple... Shri mahaprabhu is for everyone 🙏🚩 pic.twitter.com/zd6nvUuLJE

— Vineeta Singh 🇮🇳 (@biharigurl) March 2, 2025