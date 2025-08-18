No IND vs PAK Match In Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबला होगा या नहीं, इस पर सवाल पूछे जाने पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और मौजूदा बीजेपी नेता केदार जाधव ने बड़ा बयान दिया. जाधव ने साफ शब्दों में कहा कि "ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए और ये मैच खेला भी नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं." गौरतलब है कि केदार जाधव ने अप्रैल 2025 में बीजेपी जॉइन की थी और फिलहाल पार्टी केंद्र में सत्ता में है. एशिया कप का भारत-पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को होना तय है, लेकिन राजनीतिक तनाव और हालात को देखते हुए इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत पर सस्पेंस बना हुआ है.

केदार जाधव ने कहा, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच

