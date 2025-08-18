पूरा BSNL खा गए, फिर भी देश को सही नेटवर्क नहीं दे पा रहे? हरदोई से भाजपा विधायक Shyam Prakash ने Jio पर कसा तंज, वायरल हुई पोस्ट

Photo- @khanzarsutra & @nitinagarwal_n/X

BJP MLA Shyam Prakash Viral Post: यूपी के हरदोई जिले (Hardoi District) के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जीओ (Reliance Jio) पर निशाना साधा है. दरअसल, श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट (Social Media Posts) किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ''ये पूरा BSNL खा गए, फिर भी देश को ढंग का नेटवर्क नहीं दे पा रहे हैं." इस पोस्ट के साथ उन्होंने Jio के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की एक तस्वीर भी शेयर की है. विधायक का यह व्यंग्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

'BSNL खा गए, फिर भी सही नेटवर्क नहीं दे पा रहे'

निजी कंपनियों को फायदा देने का आरोप

लोगों का कहना है कि शुरुआत में जियो ने घर-घर मुफ्त इंटरनेट (Free Internet) देकर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन अब नेटवर्क की समस्या (Network Problems) इतनी बढ़ गई है कि गांव से लेकर कस्बों तक के लोग परेशान हैं.

कई यूजर्स ने इस मुद्दे पर सरकार (BJP Government) पर सवाल भी उठाए और लिखा कि बीएसएनएल को जानबूझकर कमजोर किया गया. ताकि निजी कंपनियों को फायदा मिल सके.

बेबाक तेवरों के लिए जानें जाते हैं श्याम प्रकाश

यह पहली बार नहीं है जब विधायक श्याम प्रकाश ने इस तरह की टिप्पणी की हो. वह अक्सर अपनी ही सरकार (Yogi Government) पर सवाल उठाने से नहीं कतराते. सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई जैसे मुद्दों पर वह कई बार सोशल मीडिया के जरिए खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं.

हरदोई के लोग भी विधायक के बेबाक तेवरों को पसंद करते हैं. यही वजह है कि उनकी हर पोस्ट वायरल हो जाती है. इस बार जियो नेटवर्क को लेकर किया गया तंज फिर चर्चा का विषय बन गया है.