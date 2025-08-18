Cricket Match Schedule For Today: 18 अगस्त को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 18 अगस्त 2025 को क्रिकेट फैन्स के लिए दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि अलग-अलग लीग और टूर्नामेंट में कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. दिन की शुरुआत कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 से होगी, जहां सुबह 4:30 बजे एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स और सेंट लूसिया किंग्स आमने-सामने होंगे. घरेलू क्रिकेट में, आंध्र प्रीमियर लीग 2025 में विशाखापट्टनम में दो मुकाबले होंगे. पहला दोपहर 1:30 बजे तुंगभद्रा वॉरियर्स और विजयवाड़ा सनशाइनर्स के बीच, जबकि दूसरा शाम 6:30 बजे रॉयल्स ऑफ रायालसीमा और अमरावती रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. हरभजन सिंह के साथ IPL 2008 की थप्पड़ कांड पर श्रीसंत ने शेयर किया अपनी बेटी की रिएक्शन, घटना का अब भी असर बेटी ने भी नहीं किया स्पिनर का अभिवादन
उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के तहत लखनऊ में भी दो मैच होंगे। दोपहर 3:00 बजे काशी रुड़्रास और गौर गोरखपुर लायंस भिड़ेंगे, जबकि रात 7:30 बजे नोएडा किंग्स और लखनऊ फाल्कन्स आमने-सामने होंगे. वहीं, कर्नाटक की महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 में मैसूर के मैदान पर दो मुकाबले होंगे. दोपहर 3:15 बजे मैसूर वॉरियर्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स और रात 7:15 बजे गुलबर्गा मिस्टिक्स बनाम हुबली टाइगर्स. इंग्लैंड में घरेलू वन-डे कप 2025 में दोपहर 3:30 बजे सरे और हैम्पशायर की भिड़ंत होगी.
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में शाम 7:00 बजे अरुण जेटली स्टेडियम पर न्यू दिल्ली टाइगर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. द हंड्रेड के महिला वर्ग में शाम 7:30 बजे सदर्न ब्रेव विमेन और ओवल इन्विन्सिबल्स विमेन आमने-सामने होंगी, जबकि पुरुष वर्ग का मुकाबला रात 11:00 बजे सदर्न ब्रेव और ओवल इन्विन्सिबल्स के बीच होगा.
18 अगस्त 2025 (सोमवार) की क्रिकेट शेड्यूल
|टूर्नामेंट
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|टीवी प्रसारण
|लाइव स्ट्रीमिंग
|कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025
|एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स (5वां मैच)
|सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगुआ
|सुबह 4:30 बजे
|स्पोर्ट्स18 नेटवर्क
|JioHotstar
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम विजयवाड़ा सनशाइनर्स (18वां मैच)
|वाइजाग (ACA-VDCA स्टेडियम)
|दोपहर 1:30 बजे
|स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट (क्षेत्रीय)
|FanCode
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|रॉयल्स ऑफ रायलसीमा बनाम अमरावती रॉयल्स (19वां मैच)
|वाइजाग (ACA-VDCA स्टेडियम)
|शाम 6:30 बजे
|स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट (क्षेत्रीय)
|FanCode
|उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025
|काशी रुड़्रास बनाम गौर गोरखपुर लायंस (2रा मैच)
|इकाना स्टेडियम, लखनऊ
|दोपहर 3:00 बजे
|DD Sports, Star Utsav Movies
|JioHotstar
|उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025
|नोएडा किंग्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स (3रा मैच)
|इकाना स्टेडियम, लखनऊ
|रात 7:30 बजे
|DD Sports, Star Utsav Movies
|JioHotstar
|महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025
|मैसूर वॉरियर्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स (15वां मैच)
|मैसूर
|दोपहर 3:15 बजे
|Star Sports 2 Kannada
|FanCode
|महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025
|गुलबर्गा मिस्टिक्स बनाम हुबली टाइगर्स (16वां मैच)
|मैसूर
|रात 7:15 बजे
|Star Sports 2 Kannada
|FanCode
|इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025
|सरे बनाम हैम्पशायर (ग्रुप A)
|द ओवल, लंदन
|दोपहर 3:30 बजे
|Sony Sports 5
|SonyLIV
|दिल्ली प्रीमियर लीग 2025
|न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (26वां मैच)
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|शाम 7:00 बजे
|DD Sports (रीजनल)
|FanCode
|द हंड्रेड वुमेंस 2025
|सदर्न ब्रेव विमेंस बनाम ओवल इन्विन्सिबल्स विमेंस (19वां मैच)
|साउथैम्प्टन
|शाम 7:30 बजे
|Sony Sports Ten 5
|SonyLIV
|द हंड्रेड मेन्स 2025
|सदर्न ब्रेव बनाम ओवल इन्विन्सिबल्स (19वां मैच)
|साउथैम्प्टन
|रात 11:00 बजे
|Sony Sports Ten 5
|SonyLIV
नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.