सोशल मीडिया पर एक रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्ली और ज़हरीले सांप के बीच खतरनाक मुकाबला देखने को मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप लगातार बिल्ली पर हमला करता है, लेकिन फुर्तीली बिल्ली हर बार उसकी चाल को नाकाम कर देती है. सांप के एक के बाद एक वार से जरा भी न घबराते हुए, बिल्ली अपने पंजों से ताबड़तोड़ पलटवार करती है. कुछ ही देर में कोबरा बिलकुल हड़बड़ाता दिखता है और आखिरकार जान बचाकर वहां से रेंगता हुआ भागता है. बिल्ली के साहस और सतर्कता ने सोशल मीडिया यूज़र्स को हैरान कर दिया है. लोग इसे "बिल्ली मौसी की बहादुरी" बताते हुए जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है और यह लगातार वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Etawah: घर में घुसा जहरीला कोबरा सांप, पालतू कुत्तों ने भौंककर मालिक को किया सावधान, सतर्कता ने बचाई परिजनों की जान, इटावा का VIDEO आया सामने

बिल्ली ने की सांप की पीटाई

