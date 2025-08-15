सोशल मीडिया पर एक रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्ली और ज़हरीले सांप के बीच खतरनाक मुकाबला देखने को मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप लगातार बिल्ली पर हमला करता है, लेकिन फुर्तीली बिल्ली हर बार उसकी चाल को नाकाम कर देती है. सांप के एक के बाद एक वार से जरा भी न घबराते हुए, बिल्ली अपने पंजों से ताबड़तोड़ पलटवार करती है. कुछ ही देर में कोबरा बिलकुल हड़बड़ाता दिखता है और आखिरकार जान बचाकर वहां से रेंगता हुआ भागता है. बिल्ली के साहस और सतर्कता ने सोशल मीडिया यूज़र्स को हैरान कर दिया है. लोग इसे "बिल्ली मौसी की बहादुरी" बताते हुए जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है और यह लगातार वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Etawah: घर में घुसा जहरीला कोबरा सांप, पालतू कुत्तों ने भौंककर मालिक को किया सावधान, सतर्कता ने बचाई परिजनों की जान, इटावा का VIDEO आया सामने

बिल्ली ने की सांप की पीटाई

A snake will never outspeed a cat pic.twitter.com/UDpOdGs49H — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 14, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)