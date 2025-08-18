Deng Mayar Dies: ओमाहा फॉरवर्ड डेंग मायार की मौत, 22 वर्षीय खिलाड़ी की ब्लैकरीज रेज़र्वॉयर में डूबने से गई जान

Deng Mayar(Photo Credits: X/ @OmahaMBB)

Deng Mayar Dies: बास्केटबॉल जगत में एक बड़ा सदमा उस वक्त सामने आया जब ओमाहा मैवरिक्स के युवा खिलाड़ी डेंग मायार का 22 वर्ष की उम्र में दर्दनाक निधन हो गया. हाल ही में डेंग मायार ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा से ओमाहा मैवरिक्स टीम का हिस्सा बनने के लिए ट्रांसफर किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक डूबने की घटना ने उनकी जिंदगी छीन ली. शनिवार शाम लगभग 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ब्लैकरीज रिजर्वायर, हेरिमन में दो युवकडेंग मायार और उनके 21 वर्षीय मित्र सा मफुटागा पानी में परेशान हालात में हैं. BJP नेता और क्रिकेटर केदार जाधव का बड़ा बयान, एशिया कप में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच, देखें वीडियो

मफुटागा किसी तरह किनारे तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन डेंग मायार वापस पानी से निकल नहीं सके. वहां मौजूद लोगों ने मिलकर मदद की कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिली. सॉल्ट लेक सिटी (Fox 13) के मुताबिक, सा मफुटागा ने खुद को किनारे तक पहुंचाने के बाद भी वापस जाकर मायार की मदद करने की कोशिश की, मगर वे डूबते हुए साथी को बचा नहीं सके.

रेस्क्यू टीम ने घंटों की तलाश के बाद रात 10:40 बजे शरीर की पहचान की और लगभग 11 बजे डेंग मायार के शव को बाहर निकाला गया. देंग की मौत डूबने से हुई थी. घटना के बाद ब्लैकरीज रिजर्वायर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है.

डेंग मायार के निधन से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा और ओमाहा Mavericks दोनों ही हैरान और दुखी हैं. नार्थ डकोटा(North Dakota) की पुरुष टीम के हेड कोच ने भावुक शब्दों में कहा, “वह बहुत ही शानदार इंसान थे, जिनका दिल जिम जितना बड़ा था. हमारी संवेदनाएं उनके माता-पिता, परिवार व सभी टीम साथियों के साथ हैं. कोर्ट पर जितना वे प्रतिस्पर्धी थे, उतना ही कोमल और विनम्र व्यवहार रखते थे. डेंग को जानने और उनसे प्रेम करने वाले सभी लोग उन्हें बेहद मिस करेंगे.”

ओमाहा पुरुष टीम के कोच क्रिस क्रचफील्ड ने भी बयान जारी किया: ‘‘पिछले दो वर्ष उनसे मुकाबला किया था और इस बार टीम में शामिल करने का अवसर पाकर बेहद खुशी थी. उन्होंने पूरे समर सीजन में शानदार सुधार किया. डेंग का साथ रहना हमेशा सुखद अनुभव रहा और उन्होंने हमारी टीम की संस्कृति को भी बेहतर किया. हम उन्हें बुरी तरह मिस करेंगे. मैं, जॉडी और पूरी टीम डेंग के परिवार, दोस्तों व टीम साथियों को दिल से प्रार्थना और संवेदना भेजते हैं.”