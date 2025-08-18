Comedian Zakir Khan: फैमस स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में किया परफॉर्म; VIDEO

Credit-(FB)

Comedian Zakir Khan: भारत के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने देश का नाम विदेश में रोशन कर दिया है. दुनिया के मशहुर न्यूयॉर्क के एरीना मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने हिंदी में शो किया. ऐसा करके उन्होंने एक इतिहास रच दिया. यहांपर उन्होंने पूरी तरह से हिंदी में कॉमेडी की, ये केवल कॉमेडी ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा के लिए भी एक बड़ी और सम्मानजनक बात है. उनके इस कार्यक्रम के दौरान हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और इस दौरान उन्होंने अपने शुद्ध देसी अंदाज में कॉमेडी की और अपने स्टाइल से सभी को खुश कर दिया. अमेरिका जैसे देश में हिंदी में शो करना, ये एक अनोखी पहल है और इसके लिए जाकिर खान को हमेशा तारीफ़ मिलेगी और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

इस दौरान उन्होंने FOX 5 New York को एक इंटरव्यू भी दिया. ये भी पढ़े:लेखक जाकिर खान टीवी शो ‘गुडनाइट इंडिया’ के विशेष एपिसोड में शो होस्ट अमित टंडन के साथ जल्द दिखाई … – Latest Tweet by IANS Hindi

जाकिर खान का इंटरव्यू

विदेश में रहनेवाले हिंदी भाषियों के लिए बड़ा तोहफा

17 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जाकिर खान का ये शोर था. इस दौरान उन्होंने दर्शकों का काफी मनोरंजन किया. उनकी सादगी ने सभी का दिल जीत लिया.उनकी कॉमेडी करने के अंदाज ने लोगों का काफी मनोरंजन किया. इस समय उनके सभी शोज हाउसफुल चल रहे है.

फॉक्स 5 न्यूयॉर्क को दिया इंटरव्यू

इस दौरान उन्होंने फॉक्स 5 चैनल को इंटरव्यू दिया. उन्होंने इस दौरान कहा की 6 हजार लोगों के बीच परफॉर्म करना आसान नहीं होता. मेरे लिए ये एक बड़ा दिन था. उन्होंने कहा की मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शो करूंगा, ये कभी सोचा नहीं था, यहांपर बड़े बड़े स्टार्स आते है.यहांपर परफॉर्म करना एक बड़ी उपलब्धि है.