Kanpur Shocker: शहर की भीड़ ने छीन ली जिंदगी, कानपुर में हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल जा रही महिला मरीज 20 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसी, इलाज के अभाव में मौत

Heart attack patient dies due to traffic jam

कानपुर, उत्तर प्रदेश: देश में वाहनों की संख्या काफी बढ़ चुकी. जगह जगह पर लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस ट्रैफिक जाम के कारण कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते है. ऐसी ही एक घटना कानपुर शहर से सामने आई है. जहांपर एक महिला को हार्ट अटैक आया और उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था , तो उसी दौरान ट्रैफिक जाम में उनका वाहन फंस गया और जिसके कारण उन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका और उनकी मौत हो गई.

दबौली इलाकें में रहनेवाली बरखा गुप्ता अगर समय पर हॉस्पिटल पहुंची होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. लेकिन उन्हें ट्रैफिक जाम के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाया. ये भी पढ़े:Chhaya Purab Died After NH-48 Traffic Jam: ट्रैफिक जाम ने ले ली जान! नेशनल हाईवे-48 पर 4 घंटे तक फंसी रही एंबुलेंस, छाया पूरब की दर्दनाक मौत

हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ट्रैफिक जाम

जब बरखा गुप्ता को अटैक आया तो उनके पति सोनू गुप्ता ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया.लेकिन सिटीआई चौक से आगे जाने पर सड़क पर यातायात ठप्प था. मेट्रो प्रोजेक्ट का काम और फाजलगंज फायर ब्रिगेड के पास खड़े ट्रकों के कारण ट्रैफिक पूरी तरह से जाम था.करीब 20 मिनट तक सोनू गुप्ता अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में ही रहे. इस दौरान महिला दर्द से करहा रही थी और सोनू मदद के लिए लोगों को पुकार रहे थे. लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण वे कुछ नहीं कर सके.इसके बाद उन्होंने एक नाले के पास की सड़क से जाने का फैसला किया और हॉस्पिटल पहुंचे. लेकिन इस दौरान 45 मिनट हो चुके थे. डॉक्टर ने उनकी जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ट्रैफिक जाम की समस्या देश के कई शहरों में

केवल कानपुर में ही नहीं.देश के कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है.कई बार एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम से निकल नहीं पाती और जिसके कारण भी मरीजों की मौत हो जाती है. पिछले दिनों मुंबई से सटे पालघर में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी. समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हो गई थी.