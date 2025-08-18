Mumbai Airport Advisory: मुंबई में भारी बारिश के बीच मुंबई एयरपोर्ट ने जारी किया एडवाइजरी, इंडिगो-आकाश एयर ने फ्लाइट ऑपरेशन्स को लेकर दी ये अपडेट

Representational Image | PTI

Mumbai Airport Advisory: मुंबई में शुक्रवार से जारी बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी है. जिससे पूरी मुंबई पानी पानी हो गई है और मुंबई (Mumbai) की सड़कों पर पानी का सैलाब नज आया. मुंबई में जारी आफत की बारिश की बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यात्री अपनी फ्लाइट की स्थिति पहले से चेक करें और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए समय से पहले एयरपोर्ट के लिए निकलें.

इंडिगो की एडवाइजरी

मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच इंडिगो (Indigo) ने यात्रियों के लिए एक अपडेट जारी किया, जिसमें बताया गया कि एयरपोर्ट के प्रमुख रास्तों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे फ्लाइट में देरी हो सकती है. अगर आप एयरपोर्ट के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप पहले से योजना बनाएं और अपनी फ्लाइट की स्थिति हमारी ऐप और वेबसाइट पर चेक करें. इंडिगो ने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि उनकी टीमें ग्राहकों की मदद के लिए उपलब्ध हैं.

आकाश एयर एडवाइजरी

इंडिगो के फ्लाइट अपडेट के बीच आकाश एयर (Akasa Air) ने भी यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें मुंबई, बेंगलुरू, गोवा और पुणे के एयरपोर्ट्स के रास्तों पर ट्रैफिक जाम की चेतावनी दी गई. "स्मूथ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाएं और अपनी फ्लाइट की स्थिति चेक करें," एयरलाइन ने अपनी X पोस्ट में कहा.

IMD का रेड अलर्ट

मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच, IMD ने 19 अगस्त के लिए भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कल भी मुंबई में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा, IMD ने 21 अगस्त तक मुंबई और आसपास के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना बनी हुई है.