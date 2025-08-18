Mumbai Rains 19th August Update: IMD का रेड अलर्ट, मुंबई सहित आस-पास के जिले ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मंगलवार को भी होगी मुसलाधार बारिश

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rains 19th August Update: मुंबई और उसके आसपास के जिलों में फिलहाल भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. 19 अगस्त, मंगलवार को मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में एक बार फिर तेज बारिश का अनुमान है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट जारी किया है.

BMC ने साझा की जानकारी

BMC (बृहनमुंबई नगर निगम) ने इस संबंध में एक पोस्ट शेयर कर नागरिकों को चेतावनी दी है। बीएमसी ने बताया कि IMD ने 18 और 19 अगस्त 2025 के लिए मुंबई शहर और उपनगरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, बीएमसी ने X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि 19 अगस्त को ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है.

मुंबई में कल होगी भारी बारिश

🚨 Red Alert for Mumbai Metropolitan City on 18th & 19th August 2025 🔴 The India Meteorological Department (IMD) has issued a Red Alert for Mumbai City and Suburbs on 18th and 19th August 2025. ⚠🌧 Citizens are hereby advised to avoid stepping out unless absolutely necessary… pic.twitter.com/snU0UfE2LM — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 18, 2025

BMC की नागरिकों से अपील

बारिश के दौरान BMC ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अत्यधिक आवश्यक काम होने पर ही बाहर निकलें, अन्यथा वे घर में ही रहें और सुरक्षित रहें.

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर

बारिश के कारण किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए BMC ने हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया है. नागरिक किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.