भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वायरल हो रही इस क्लिप में अमेरिका में रहने वाला 17 वर्षीय किशोर, गेब मेरिट, भारत का राष्ट्रगान "जन गण मन" भावपूर्ण तरीके से गाता हुआ नजर आ रहा है. इस दिल को छू लेने वाले पल ने दुनियाभर के दर्शकों को भावुक कर दिया है. गेब के उच्चारण, भाव-भंगिमा और सम्मानजनक प्रस्तुति को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है. कई यूज़र्स ने इसे "भारत और उसकी संस्कृति के लिए सच्चा सम्मान" बताया है. वीडियो को स्वतंत्रता दिवस की खास झलकियों में से एक माना जा रहा है, जो यह दिखाता है कि भारतीयता की भावना सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ती है. यह भी पढ़ें: Video: स्वतंत्रता दिवस पर प्रेमानंद महाराज जी का अद्भुत स्वागत, दिखा भक्ति और देशभक्ति का अद्भुत संगम

अमेरिकी लड़के ने गाया जन-गण मन

