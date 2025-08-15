Video: स्वतंत्रता दिवस पर प्रेमानंद महाराज जी का अद्भुत स्वागत, दिखा भक्ति और देशभक्ति का अद्भुत संगम

Premanand Maharaj Receives a Patriotic Welcome

वृंदावन की पावन धरती पर हर सुबह प्रेमानंद जी महाराज की परिक्रमा होती है, लेकिन आज 15 अगस्त का दृश्य कुछ अलग ही था. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भक्ति और देशभक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने सभी का मन मोह लिया. सुबह-सुबह निकली यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए. भक्तजन हाथों में तिरंगा लिए, राधा रानी के भजन गाते और “भारत माता की जय” के नारे लगाते आगे बढ़ रहे थे. रास्ते में जगह-जगह फूलों की वर्षा कर प्रेमानंद महाराज जी का स्वागत किया गया.

आमतौर पर यह यात्रा भक्ति रस से ओतप्रोत होती है, लेकिन इस दिन इसमें देशभक्ति के रंग भी घुल गए. तिरंगे के साथ, देशभक्ति के गीत और गगनभेदी नारों ने वातावरण को उत्साह और गर्व से भर दिया.

सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में भव्य स्वागत

View this post on Instagram A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)

भक्ति में लिपटा देश प्रेम

प्रेमानंद महाराज जी की अगुवाई में भक्तों ने परिक्रमा करते हुए न केवल राधा रानी का स्मरण किया, बल्कि भारत माता के सम्मान में भी आवाज बुलंद की.